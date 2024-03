In morte del Grande Fratello

“Big Brother”, il format di John de Mol che ha cambiato per sempre la storia della televisione e reso milionario il suo inventore, compie venticinque anni. Un’eternità. Oggi è un pezzo di un altro mondo: senza smartphone, senza social, con le Torri Gemelle ancora in piedi, e sembra più vecchio di “Domenica In”. Poche cose in tv si bruciano presto come i “format rivoluzionari”. Chi ha una certa età ricorda bene i timori, le ansie, le apprensioni, il caos, le denunce, le scomuniche, i richiami all’apocalisse di Scalfari o della Conferenza episcopale che accompagnarono l’arrivo del “Grande Fratello” in Italia (e Giorgio Gori, versione Sant’Agostino, che si difendeva: “Il Grande Fratello non viola l’intimità dei partecipanti, ognuno di noi custodisce un’interiorità profonda in cui nulla e nessuno può entrare, l’osservazione esteriore, le telecamere, non possono scardinare l’intimità della sfera personale”, ma ahimè l’anima se n’era andata da quel dì). Ora invece mi sento ripetere spesso, “ma c’è ancora il Grande Fratello? Ma chi se lo guarda?” (qualche dato: età media 53-55 anni, più al sud che al nord, coi giovani che forse lo recuperano a pezzi sui social, chissà). Questa noiosa “crisi del Grande Fratello” si trascina da molti anni.

