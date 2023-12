La tv si è mummificata

Ma chi la guarda più la televisione! Mi dicono sempre quelli che mi chiedono “che pezzo stai scrivendo questa settimana?”. Anche se poi passano giornate intere a commentare sui social uno spot dell’Esselunga, un “affondo” di Gruber a Meloni, un fuorionda di “Striscia”. D’accordo, il potere travolgente di non guardare la tv non è mica una novità. C’è stato un tempo in cui per darsi un tono si doveva dire, sottolineare, rimarcare di non vedere mai la tv, di non essere al corrente di cosa succedeva lì dentro, di non averla proprio in casa. Ora è diverso. Non c’è alcuna rivendicazione etica. È un fatto. Una caduta libera accelerata dallo streaming, dai social e frenata per un annetto dal Covid, che ci ha tappato in casa davanti alla tv a seguire le dirette di Conte. Giovani e giovanissimi che non sanno cos’è la tv. Adulti che non ne possono più o non la guardano per non sentirsi vecchi. E poi loro, gli anziani, l’oro della tv. Numeri alla mano, incrociando rilevazioni auditel, analisi di mercato, dati Istat e altre cose del genere si calcola che tra non molto l’età media dello spettatore della tv generalista italiana sarà di 81, 82 anni. Una fascia protetta. Un pubblico di senatori a vita della tv.

