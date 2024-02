La forza delle donne di Un posto al sole

Le protagoniste della nostra soap, unite nella diversità delle loro identità, sfidano gli stereotipi e affrontano sfide con coraggio e audacia

Ma come si fa a parlare di donne come genere, categoria, blocco sociale, se ognuna ha la sua identità, forza e carattere?

Sono loro le protagoniste di queste puntate di Upas, ma non si potrebbe mai associarle tra loro, per quanto sono diverse. Mentre Rosa con coraggio sfida chiunque, persino i camorristi che le bussano alla porta per minacciarla, Clara per timore vorrebbe piegare la testa. Come ha fatto per tutta la vita, mettendo nei guai lei e suo figlio per seguire gli amori sbagliati. E una donna sarà la protagonista della prossima storia: Diana. È arrivata da qualche mese nella soap per rappresentare la donna mangiauomini e senza legami. E proprio questa autonomia le consentirà di riconoscere e liberarsi di Bianchi, appena scopre che fa uso di cocaina e che non è un imprenditore specchiato. L’indipendenza di Diana le consentirà di non cedere alle lusinghe del denaro e della bella vita, e chissà se sarà proprio lei a rivelare i traffici del compagno. Il quale, come da cliché, prova a fermarla mettendole le mani addosso.