A Un posto al sole l'esemplare resistenza di Rosa contro la camorra

Nonostante le minacce e le intimidazioni, Rosa non è disposta a scendere a patti con la camorra e abbandonare la sua casa a palazzo Palladini

“Ma quante camicie tiene sto dottor?”, ripete fra sé e sé Rosa stirando i panni. Passeranno poche ore e quella che è diventata il personaggio più amato tra i fan di Upas si ritroverà alla porta due scugnizzi che la minacciano. Rosa è rimasta l’unica a non voler lasciare la casa, anche se le hanno offerto il doppio per andare via. Anche gli inquilini del palazzo ora le si rivoltano contro, accusandola di essersi montata la testa da quando frequenta palazzo Palladini. “Ma quante camicie tiene sto dottor?”... Che ne sanno della fatica, e le mortificazioni che deve subire.

Ma lei è forte e resiste, anche se è stanca e ha paura. Forse proprio perchè un fratello camorrista lo ha, e i malavitosi li riconosce da lontano. E non vuole scenderci a patti. Persino Clara le consiglia di accettare. Del resto lei il delinquente non se l’è ritrovato fratello, ma se l’è scelto fidanzandosi prima con Alberto e poi con Edoardo. Resisti Rosa, noi fan di Upas tifiamo per te. Anche per farti tornare con Damiano.