Gli antieroi di Succession

Dei figli di Logan Roy a me piaceva specialmente Connor, che è l’ipotiposi del fesso senza talento, come tanti, ma a differenza dei tanti ha avuto in sorte di nascere straricco, e quindi deve sciogliere in qualche modo questa contraddizione: infinite possibilità dischiuse davanti a sé e nessuna voglia o capacità di coglierle. Maggiore degli eredi Roy, Connor ha capito presto (lo ha capito con lo stomaco più che col cervello, appunto perché è fesso) di essere una specie di don Abbondio, vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro, perciò ha detto al padre e ai fratelli: voi mi date una fetta della torta, un assegno mensile, e io mi faccio da parte; voi amministrate, riunite, tramate, fallite, trionfate, e io me ne sto per conto mio a non fare niente. Questo niente si precisa man mano in attività sceme da milionario: Connor difensore dell’ambiente, cioè di un angolino dell’ambiente naturale, il suo; Connor patrono delle arti, cioè dell’arte della sua giovane compagna e poi moglie (nonché ex escort) Willa, che non sapendo bene che fare fa l’attrice, ed essendo intelligente indossa per tutta la serie la faccia di una che si trova lì ma vorrebbe essere da tutt’altra parte, aggiungendo imbarazzo o, come si dice, cringe, a quel grumo d’imbarazzo che è Connor.

