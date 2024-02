I Berlusconi e il modello anti “Succession”

Si fa presto a dire “Succession”. C’è stato un tempo in cui, con quel cognome, si chiudevano le porte dei famosi salotti buoni e, con quella fama, gli si negava spesso di avvicinarsi ai più importanti luoghi del potere. Erano i tempi in cui, con quel cognome, non ci si poteva avvicinare a Mediobanca, non ci si poteva avventurare facilmente nella finanza, non ci si poteva muovere senza essere osservati con lo sguardo sospettoso. E’ arrivato invece il tempo, ora, in cui i famosi salotti buoni, osservando il mondo attorno a loro, evocano quel cognome famoso con un atteggiamento evidentemente diverso, decisamente opposto rispetto al passato, con lo sguardo cioè di chi, di fronte a quel cognome, prova lo stesso sentimento evocato da Pietrangelo Buttafuoco nel suo ultimo panegirico letterario dedicato proprio al capostipite della famiglia. Buttafuoco scrive “Beato lui”. Gli altri oggi dicono “beati loro”.

