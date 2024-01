“True detective” riparte dal trittico donne-clima-razzismo. Per ora funziona

Il bambino fa disegni spaventosi, mani mozzate e moncherini sanguinanti. “Quante volte ti ho detto di non lasciarlo con la nonna indigena”, rimprovera la mamma, al marito poliziotto in Alaska. Dove le reti tirano su sempre meno granchi, lamentano i pescatori. Nello stabilimento dove si lavora il pescato, un buzzurro ha appena aggredito una donna – lei ha reagito abbattendolo con un secchio alla tempia, e si capisce che lo rifarà, finché al violento non verranno messe le manette. Su Sky e Now, la quarta stagione di “True Detective” (“Night Country”, dopo due stagioni così fragili non si dovrebbero contare) è partita rinforzando la struttura con i temi d’attualità. Indigeni, donne maltrattate, cambiamento climatico, sex tape. Thriller, con qualcosa che sfugge alle indagini: era la formula, ottimamente messa a regime – ormai sono passati dieci anni – dalla prima stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, il nichilista detective Rusty e il quasi normale Marty (considerato il mestiere che fa, e il tipo di cadaveri che trova in Louisiana).

