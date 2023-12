Scanu e Napolitano. Per Pupo dietro alla scelta del vincitore del Festival ci sarebbe il Quirinale

Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha rivelato in un’intervista al quotidiano la Repubblica che nel 2010 lui, Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici avevano vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Italia Amore Mio”; ma la sera della finale una telefonata del Quirinale bloccò il verdetto, facendo scalare il trio al secondo posto della classifica e facendo assegnare la vittoria a Valerio Scanu. All’epoca il Presidente della Repubblica era Giorgio Napolitano: evidentemente Scanu era un insospettabile “migliorista” del pop italiano. E per quelle strane convergenze parallele della storia, Scanu si ritrovò così a essere scelto da Napolitano soltanto un anno prima che la stessa sorte capitasse a Mario Monti -nel suo caso vincitore della Presidenza del Consiglio nel 2011. Resta da chiedersi come mai Napolitano non fece senatore a vita anche Valerio Scanu. Se quanto affermato da Pupo fosse vero, si spiegherebbe così anche la vittoria dei Jalisse nel 1997: fu opera di Oscar Luigi Scalfaro. Mentre a Sergio Mattarella dobbiamo la vittoria dei Maneskin (primo posto molto atlantista) e di “Brividi” cantata dal duo composto da Mahmood e Blanco (in difesa dei valori europei). Ma c’è da crederci? Le cose stanno davvero così? Pupo sta a Sanremo come Giuliano Amato alla strage di Ustica? (Perché non proviamo a chiedere di Sanremo ad Amato? E di Ustica a Pupo?).

