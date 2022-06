Le serie tv da vedere a giugno 2022, in pillole

Run. Fuga d’amore (Sky Serie, 6 giugno): dopo un paio di anni dalla prima visione americana, arriva su Sky questa serie Hbo – a metà tra la romantic comedy e il thriller - prodotta da Phoebe Waller Bridge (che ha anche un piccolo ruolo come attrice). Ruby e il suo ex fidanzato Billie hanno stretto un patto quindici anni prima: se uno dei due avesse scritto all’altro RUN e l’altro avesse risposto lo stesso, sarebbero scappati insieme. Ed è questo l’incipit che porta i due protagonisti a intraprendere un viaggio insieme in cui, a mano a mano che le puntate si dipanano, scopriamo da cosa la ex coppia sta fuggendo, chi e cosa ha lasciato dietro di sé e perché hanno deciso di farlo insieme. Interpretata dai bravissimi Merrit Wever e Domnhall Glesson (e ideata da Vicky Jones, assistente di palco a Londra dello spettacolo teatrale Fleabag), questa serie dalle premesse semplici mostra una grande maestria nel rimanere in equilibrio tra snodi di plot avvincenti, verità emotive e scrittura brillante. È quest’ultimo elemento che spicca tra i tanti, la capacità di svelare a poco a poco i personaggi nelle loro sfaccettature e ferite proprio tramite l’uso delle parole. Matrice teatrale docet.

