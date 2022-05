Una serie perfidamente inglese senza le remore che frenavano “The Crown”

Uno stile di vita che alcuni potrebbero definire “sofisticato”, e il resto del mondo chiama “immorale”. Sentenza del tribunale londinese che nel 1963 condannò per adulterio la duchessa di Argyll, attribuendole (mentre era sposata con il duca) 88 amanti. Uno dei quali fu immortalato nudo, nel bagno di lei che stava inginocchiata, con una Polaroid. La duchessa era perfettamente riconoscibile per via dei gioielli, il compagno di giochi fu tema di dibattito in tribunale, con tanto di perizia diciamo così “pubica”. Deve aver spettegolato molto anche l’aristocrazia, oltre alla stampa popolare che cavalcò il caso per mesi. Va detto, per inciso, che il peccato mantiene in forma, a giudicare da come la vispa duchessa di Argyll appare alla fine della miniserie “A Very British Scandal” (tre episodi, tre ore in tutto, su Timvision).

