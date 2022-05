Urbano Cairo è simpatico, ma la sua tv fa spettacolo di ogni lenocinio putiniano

Urbano Cairo mi è simpatico. E’ gentile. Una volta volevamo battere cassa presso Cairo editore, disposti come disse un mio amico a recarci da lui a pranzo con la maglia di Quagliarella, non se ne fece niente ma mostrò di sapere tutto, che lusinga, di questo Fogliuzzo, della sua storia, dei suoi redattori e collaboratori, parlava come un tecnico di questa nicchia di vita politica letteratura e giornalismo, e la sua unica vanità personale era di raccontarsi come un sereno tagliatore di costi aziendali, un tranquillo promotore di autonomia delle testate in suo possesso. Il suo enigma personale non è avvolto nel mistero, ma nella cortesia non affettata e in ambizioni che non sembrano mai sproporzionate e per questo sono state coronate da successo e stima.

