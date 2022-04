Lo zapping di Mario Draghi. La Rai? Anche lui cambia canale

Il premier è preoccupato per lo stato in cui versa la Rai: Copasir, vigilanza, problemi sindacali. Travaglio ha perfino provato a vendere il suo quiz

Anche Mario Draghi si difende con il telecomando: cambia canale. Alcuni programmi della Rai li trova scalcinati, l’informazione con poca intelligenza, i talk-show spesso una corsia di sbandati. Nei suoi giorni di quarantena ha formulato un giudizio sulla tv di stato. E’ una piccola resa culturale, la trattoria del pensiero malandato. In questa baracca dove si commerciano vapori al papavero, la Loft produzioni, il ramo televisivo della società del Fatto quotidiano, ha provato perfino a “piazzare” il quiz “Cartacanta”. E’ il “Lascia o Raddoppia” di Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Come se non bastasse, questa Panama pubblica, questo paradiso ipersindacale, è riuscita nell’impossibile: si è fatta condannare per comportamento antisindacale. C’è una grande incompiuta del governo Draghi. Si chiama Rai.