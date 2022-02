Checco Zalone a Sanremo individua il bersaglio, costruisce il personaggio, colpisce

Non è solo l’audacia di invocare “le sceme, almeno una” dal palco di Sanremo, dopo che da anni gli autori e il direttore artistico si industriano per trovare vallette intelligenti (dovrebbero prendere esempio da Fabio Fazio, la valletta resta valletta, passano gli anni e nessuno si indigna per il ruolo ancillare). E’ il raddoppio, che arriva un attimo dopo: “L’italiano rimane male”. Da gran professionista, Checco Zalone inizia alla maniera di Rudolf Nureyev, il ballerino russo che sbucava dalla quinta a un metro e mezzo d’altezza, sembrava volasse. E non si fermava mai, non risparmiava sulle acrobazie, non sbagliava mai una presa. Il nostro individua il bersaglio, costruisce il personaggio, colpisce. Tempi di reazione stimati – perché lo spettatore capisca quale sia il bersaglio – dal mezzo secondo di chi gode subito ai venti anni che servono ai giapponesi nella giungla per arrendersi al genio comico. Non a chi fa le imitazioni. A chi con un cappello bianco e un vibrato nella voce evoca Al Bano e tutti i suoi cugini. Come il virologo Oronzo Carrisi, colpito da improvviso benessere: per grazia ricevuta porta al collo “il primo tampone positivo a Cellino San Marco, sennò stavamo ancora sotto i podologi”. (Filologia impone di ricordare l’indimenticabile duetto “Maremoto a Porto Cervo”, nello spettacolo “Resto umile”, con Al Bano che invocava gorgheggiando un rapido ritorno alla normalità: “Ti prometto mia Sardegna / che ritornerà la fregna”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE