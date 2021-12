Bacco e gli altri. Ecco i Buscetta del vaccino

Prima stavano in tv in quota matti No vax, ora ci vanno, come l'altra sera da Giletti, in quota pentiti. Oramai è diventata una professione

L’unica cosa che non cambia è che stanno perennemente in televisione. Fateci caso. Parlano da dietro lunghi tavoli, o sospesi su precari sgabelli, o accucciati su basse poltroncine, o compressi su rigidi divanetti. Solo che prima parlavano da No vax, e il conduttore o la conduttrice li stava a sentire con l’indice pensoso sul labbro. Mentre ora parlano da pentiti del No vax. Testimoniano l’orrore. “Sbagliavamo”. E il conduttore o la conduttrice li sta sempre a sentire pensoso con l’indice sul labbro. Mercoledì, per dire, da Massimo Giletti c’era Pasquale Bacco, negazionista del Covid, medico, autore di quel libro per citrulli dell’antivaccino a cui il dottor Gratteri aveva regalato una sua preziosa prefazione. Gratteri s’era poi scusato (dunque pentito). Ma il punto è che ora s’è pentito pure Bacco. “Ho sbagliato a dire che il vaccino è acqua di fogna”. Ma va?