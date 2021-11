La lite tra Paragone e Bassetti iniziata a "Non è L'Arena" rischia di finire in tribunale

"Suo padre lavorava nel suo stesso ospedale e l’ha piazzato lì", dice ilsenatore di Italexit. "La mia carriera me la sono fatta e sudata come chiunque altro", risponde il medico, e annuncia querela

Mercoledì sera, in diretta a “Non è L’Arena” su La7, è andato in scena l’ennesimo scontro (a distanza) tra Gianluigi Paragone e Matteo Bassetti. Il senatore di Italexit ha dato del raccomandato al direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. "Lei è un figlio di papà – gli ha detto Paragone – è vero o no che suo padre lavorava nel suo stesso ospedale a Genova e che l’ha piazzato lì?". "Sono orgoglioso di mio padre, che tra l’altro è morto 17 anni, e io la mia carriera me la sono fatta e sudata come chiunque altro". Prima di abbandonare il collegamento con lo studio, il medico ha annunciato che querelerà il parlamentare.