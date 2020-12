Sky TG24 Live In. E il dibattito arriva sul territorio

Si parte sabato 5 da Courmayeur con più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo

Pubblicità

La neve c'è. Mancano però i turisti e le piste da sci sono chiuse. La stagione turistica di Courmayeur sarà un po' in minore, quest'anno, causa emergenza Covid. Sarà Sky TG24 a risollevare il morale della capitale degli sport invernali. Più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sky TG24 Live In Courmayeur, in onda dalle 13.30 alle 22.00 del 5 dicembre 2020 sul canale all news, trasformerà la perla delle Alpi in uno straordinario set televisivo portato sul territorio. È il primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane. Una giornata per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali.

Pubblicità

Al ricco parterre di ospiti già annunciato si aggiungono nomi internazionali come gli scrittori Isabel Allende e Richard Ford, l’attivista statunitense Kerry Kennedy, il politologo Yascha Mounk. Tra gli italiani l’economista Enrico Giovannini, il manager Alessandro Profumo, la direttrice artistica Ilaria Bonacossa, il cantante Dario Brunori e tutta la squadra di X Factor 2020.

Pubblicità

Pubblicità

Con loro i ministri Lucia Azzolina, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza e i leader di partito Vito Crimi, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini,Antonio Tajani e Nicola Zingaretti. E ancora il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, la premier islandeseKatrín Jakobsdóttir. Carlo Bonomi e Annamaria Furlan, Marco Alverà, Brunello Cucinelli, Francesco Starace, Marco Tronchetti Provera. Gli scienziati Andrea Crisanti, Franco Locatellie Alessandro Vespignani e gli accademici Luciano Floridi, Mariana Mazzucato, Antonella Polimeni. E ancora Ken Follett, Paolo Giordano e Federico Buffa.



In occasione dell’evento, Sky TG24 diffonderà anche i risultati di una ricerca a cura dell’istituto Quorum Youtrend per capire cosa pensano gli italiani sull’emergenza coronavirus.



Qui il programma dell'evento