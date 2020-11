Ballando con i libri in tv

Puntuale come le rate del mutuo, il libro natalizio arriva anche quest’anno. Solo un po’ in anticipo rispetto al solito. La tradizionale attitudine a riempire già da fine ottobre supermercati e negozi di torroni, pandori e panettoni coinvolge ormai un po’ tutto. Sarà l’angoscia, il senso di precarietà, la paura di un prossimo Dcpm, il fatto che abbiamo iniziato a parlare del Natale subito dopo l’estate, ma insomma anche editori e librai cavalcano l’onda con entusiasmo. Eccoli uniti in uno slogan assai perentorio: “Novembre è il nuovo dicembre. Compra adesso i libri che regalerai a Natale”. Affrettatevi prima che finiscano (non ordinateli su Amazon, mi raccomando, ma in una piccola libreria indipendente che resiste alla grande diffusione e resta aperta in una zona rossa).

Pubblicità

Pubblicità