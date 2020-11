“Love & Anarchy”, la serie Netflix che prende in giro Netflix

Non si capisce da quale impiccio dell’algoritmo Netflix sia uscito l’accoppiamento. I surrealisti (ben prima di Franco Battiato & Manlio Sgalambro) avevano celebrato “l’incontro casuale di un ombrello e di una macchina da cucire sul tavolo operatorio”. Avendo peraltro a loro volta rubacchiato la frase. Nei libri funziona così ma non provateci a casa, per rimpolpare il manoscritto rimasto a metà e ora ritirato fuori: a seconda ondata, secondo capitolo. Qui siamo oltre. Moriamo dalla voglia di sapere quale incrocio di categorie non ancora battuto, o quale insoddisfatto e capriccioso abbonato, abbiano spinto Netflix a produrre la serie “Love & Anarchy”. Svedese, creata da Lisa Langseth che l’ha diretta assieme a Alex Haridi.

