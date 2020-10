La mascherina chirurgica usata a mo’ di sospensorio e nient’altro. A parte, si intende, i calzini e le scarpe, da maschio kazako che in un negozio di abbigliamento per signore cerca il reparto con i vestiti “NO vuol dire SI’”. Un paio di dettagli, e già siamo su un terreno minato. Speriamo maggiore clemenza per il poster che mostra Borat, in completo blu e cravatta rossa e Rolex, mentre si toglie la maschera con le fattezze e il ciuffo carota di Donald Trump. Didascalia: “Grazie per questi quattro anni, un grande personaggio comico”. Sacha Baron Cohen si è travestito da Borat che si traveste da Trump, con una di quelle tute ingrassanti che fanno sudare e impediscono i movimenti (sono anche considerate “appropriazione culturale” da chi è grasso davvero, perché tolgono lavoro agli attori naturalmente sovrappeso).

