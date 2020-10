X Factor vuole l'underground, finalmente

Manuel Agnelli cercherà forse di dimostrare che il talent show non trasforma tutti in Mariah Carey, Emma ci farà molto arrabbiare, penare, cantare

Manuel Agnelli quest’anno fa la persona seria che è stato e che è (semel persona seria, semper persona seria). Coerentemente, ieri sera indossava la maglietta dei Melvins, che sono stati fondati da un signore con la bio nei capelli e che quando ha cominciato a suonare lo ha fatto con la prima band di Kurt Cobain. Per dire. Con addosso i Melvins, Agnelli ha composto la sua squadra. Con addosso la maglietta dei Pixies, invece, ha assistito alle scelte di Emma, che invece addosso non aveva niente di memorabile, però non fa niente, del resto siamo gente di contenuti.

