A X Factor arrivano i capelloni

Noi no, ma X Factor sì, ne è uscito migliore. E dire che soltanto l’anno scorso, e per la verità da qualche edizione, lo davamo per semi morto, bloccato, inguaribile, attaccato a quella grande macchina misteriosa che è l’abitudine del pubblico, che a volte tiene in vita programmi zombie per il semplice gusto del comfort, anche se li odia, anche se sono noiosi e insensati e forse proprio per questo. E invece, sorpresa. Mai abituarsi alla fine. Mai. La filmografia di Woody Allen è lì a dimostrarlo: quando lo dai per esaurito, il genio è soltanto in agguato. Chissà cos’è stato, se un ingrediente segreto, un nuovo autore, il tempo sospeso, la pandemia, Roma. Roma senz’altro (quest’anno si registra qui): a Milano fa bene venirci, lasciare sull’alta velocità Instagram e l’engagement e l’entusiasmo e l’inglese commerciale e lo sprint e la smania e la produttività e lo sponsor e la salubrità e il think positive e il tapis roulant. E finalmente mangiare in pausa pranzo e fare tutto senza fare sul serio. Un po’ di Roma ci vuole. Un pochino.

