I Targaryen stanno arrivando. Hbo prepara il prequel di Game Of Thrones

I Targaryen stanno tornando. Saranno loro, gli antenati di Daenerys, i protagonisti dell'atteso prequel di Game of Thrones, la serie fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin che si è conclusa la scorsa primavera dopo 8 stagioni. La nuova serie annunciata da Hbo, il canale tv americano che ha prodotto e trasmesso GoT, si intitolerà House of the Dragon e sarà basata sul libro Fuoco e sangue. Racconterà gli eventi accaduti circa 300 anni prima di quanto visto nella serie principale, svelando le origini di una delle casate più importanti della saga. La serie sarà co-prodotta da Martin e Ryan Condal che scriverà la sceneggiatura; alla regia Miguel Sapochnik, che ha vinto un Emmy per aver diretto l'episodio "La battaglia dei bastardi".

