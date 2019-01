Sta arrivando l'ottava (e ultima) stagione di Game of Thrones

È la stagione conclusiva e, dopo un anno di "astinenza", gli appassionati già scalpitano. Mancano tre mesi esatti alla messa in onda del primo episodio dell’ottava stagione di “Game of Thrones”, ovvero “Il Trono di Spade”: il 14 aprile sarà trasmesso su Hbo e in contemporanea su Sky Atlantic. Nell'intera final season solo sei episodi da 80 minuti in media – sui quali ancora ci sono pochissime informazioni – dovranno chiudere tutte le numerose e complicate sotto-trame, e tirare le fila della storia fantasy più seguita al mondo, nata dalla penna di George R. R. Martin. La produzione ha annunciato nella notte italiana la data di uscita del primo episodio con un teaser, un breve video a cui presto seguirà un vero e proprio trailer della serie. Ciascun episodio costerà alla produzione americana circa 15 milioni di dollari: sarà la stagione più costosa, per chiudere una serie tv che dal 2011 ha macinato diversi record, a partire dal maggior numero di Emmy vinti: 47 su 128 nomination totali.