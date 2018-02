"Trapped", dai ghiacci dell'Islanda la serie crime che è il "successo inaspettato dell'anno"

Roma, (askanews) - E' ambientata tra i ghiacci dell'Islanda la serie tv crime "Trapped", in arrivo in esclusiva per l'Italia su Timvision da lunedì 5 febbraio. Dopo l'arrivo di un traghetto internazionale nel porto di un piccolo villaggio islandese di pescatori con circa mille abitanti, viene ritrovato un cadavere mutilato in terribili condizioni. La comunità è sconvolta, i poliziotti locali hanno difficoltà a gestire la situazione e il caso si trasforma in un vero e proprio enigma, dopo che anche il principale sospettato viene ritrovato senza vita. In tutto questo, la città resta totalmente isolata a causa di una tormenta.

"Trapped" è il nuovo progetto ideato e diretto da Baltasar Kormàkur, regista dei film "Contraband", con Mark Wahlberg, "Cani Sciolti", con Denzel Washington, ed "Everest", con Jason Clarke e Jake Gyllenhaal. La colonna sonora è invece firmata da Jòhann Jòhannsson, musicista e compositore noto per film cult come "Prisoners", "Arrival" o "Madre!", vincitore del Golden Globe per la miglior colonna sonora de "La teoria del tutto".



La serie tv è stata distribuita negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e Germania, con un sorprendente successo di pubblico e critica che le ha già garantito il rinnovo per una seconda stagione. Per il Guardian si tratta del "successo inaspettato dell'anno", per il New York Times "è perfetto per gli amanti del genere", mentre il Telegraph lo ha definito "un drama eccezionale carico di suspense".

A cura di Askanews