Pietro Grasso ha un avversario a sinistra: Topo Gigio

Dopo anni di assenza, Topo Gigio torna in Rai, ospite di Serena Bortone ad Agorà in occasione del suo ritorno allo Zecchino d'Oro: “Mi hanno fatto capire che non ero desiderato", attacca subito il topo di gomma creato nel 1959 da Maria Perego. E si schiera, posizionandosi ben più a sinistra di Liberi e Uguali: "Non c'è nessuna differenza tra Prima e Seconda Repubblica. Penso che ci aiuterebbe a migliorare se tutti, sia politici che cittadini, seguissimo qualche consiglio di Karl Marx". E cita: "Se vuoi raggiungere una perfezione individuale devi agire per la perfezione e il bene dell'umanità". Ma cosa mi dici mai? C'è vita a sinistra di Pietro Grasso.