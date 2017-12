Oggi la pagina del Senato sembra il comitato elettorale di Grasso

C’è chi si affida alla Casaleggio per creare il proprio blog. Chi invia comunicazioni ufficiali sull’amministrazione della Capitale via Facebook. E poi c’è anche chi ha una pagina web che istituzionale lo è veramente ma che, man mano che ci si inoltra nella selva oscura della campagna elettorale, sembra trasformarsi in quella del proprio comitato. Il sito del Senato di oggi, tra tweet bollati “Liberi e Uguali” e vecchi incontri – ancora in homepage – con i rappresentanti dell’Italia del No, pare proprio il comitato elettorale di Pietro Grasso.