Lo strano salotto dove si siedono tutti i Ceo del tech, da Musk a Bezos

Non c’è miliardario che non voglia parlare con lui, Lex Fridman, quarantenne nato nell’ex Unione sovietica e oggi a capo dell’omonimo podcast in cui intervista imprenditori, ceo, founders e ricercatori vari. Tra i temi ricorrenti, le intelligenze artificiali, settore nel quale Fridman si è formato; tra gli ospiti più recenti, pescando fior da fiore, troviamo Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman e Mark Cuban. Ma anche Mark Zuckerberg, a cui ha dedicato una puntata speciale che si è svolta nel Metaverso, nella quale sono i due sono comparsi sotto forma di avatar digitali.