Il gran successo di Starship che la Nasa non potrà mai eguagliare

Torino. Il 14 marzo, alle 14:25 italiane, dalla base di lancio di Starbase in Texas, è partito Starship, l’enorme razzo di SpaceX. Si è trattato del terzo lancio di test, e al contrario dei due precedenti, sarà veramente difficile trovare degli appigli per dichiararlo un fallimento. Il volo prevedeva una traiettoria suborbitale dal Texas all’Oceano Indiano, raggiungendo una quota massima di 250 chilometri e completando il tutto in un’ora e 4 minuti. Non è andato tutto come previsto, ma va bene così.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE