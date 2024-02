Meta decide di eliminare i temi “caldi” dai suoi social, al contrario di X

Instagram ha annunciato che “non consiglierà in modo proattivo contenuti sulla politica”. La strada tracciata da Zuckerberg si allontana sempre più da quella di Musk, che al suo social ha dato invece una chiara connotazione politica

Meta ha confermato di voler rimanere il più lontano possibile dalla politica. Il nuovo approccio del gruppo riguarderà innanzitutto Instagram e Threads, il social network simil-Twitter, ma prossimamente verrà applicato anche a Facebook. Con questo, il capo di Meta Mark Zuckerberg spera di chiudere l’annosa questione del rapporto tra social, politica ed elezioni, che a partire dal 2016 circa non ha che regalato grane all’azienda – per non parlare del resto del mondo.