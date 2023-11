Cos'è la democrazia? Risposte dal chatbot di Anthropic. Per una “IA costituzionale”

Uno pronuncia “democrazia” confidando nella potenza denotativa di questa parola, credendo cioè che in questa comunicazione l’emittente e i riceventi si troveranno allineati concettualmente. Ma la parola in questione è talmente poderosa da necessitare di accorgimenti per ottenere un reale consenso semantico su ciò di cui stiamo parlando quando parliamo di democrazia. L’idea a cui crediamo di riferirci in modo unanime e condiviso, è invece spesso resa malsana dalla pallida cera del pensiero confuso, che confonde le declinazioni. “Viviamo in una democrazia, la democrazia è morta viva la democrazia”, sono tutti abbagli cognitivi che ci afferrano, se non facciamo uno sforzo di specificazione: è una democrazia tecnocratica o plebiscitaria quella che stiamo invocando? Quanto rappresentativa? Quale componente deliberativa ha al suo interno? Cosa intendiamo per “partecipazione” dentro questo poliforme contenitore democratico?

