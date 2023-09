L'iPhone con le sue specifiche non emoziona più

C’è stato un tempo, non troppi anni fa, in cui l’uscita di un nuovo iPhone spingeva migliaia di persone in tutto il mondo ad aspettare giorni interi fuori dagli Apple Store l’uscita del prodotto. Le cose sono molto cambiate rispetto agli anni d’oro e anche il keynote con cui la scorsa settimana Apple ha presentato iPhone 15 ha fatto parlare di sé, com’è inevitabile, ma senza il trasporto messianico di un tempo. L’ultimo rituale diretto da Tim Cook conteneva però almeno due momenti che segnano la direzione che l’azienda seguirà nel futuro: se non può più emozionarci con le specifiche degli iPhone, allora proverà a salvarci la vita. Anzi, a salvare il pianeta.

