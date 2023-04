Più IA, più personale. Perché è fondamentale il fattore umano nella tecnologia

Serviranno sempre più competenze, varie per formazione ed estrazione, in modo da seguire meglio lo sviluppo delle intelligente artificiali, evitando pregiudizi, errori e bias nella tecnologia. I dilemmi post ChatGPT e i motivi per non licenziare

Qualche settimana fa ha fatto parlare di sé una lettera aperta – firmata anche da Elon Musk e Steve Wozniak – in cui decine di personalità del settore di spicco hanno chiesto di mettere in pausa per sei mesi lo sviluppo delle intelligenze artificiali. L’esplosiva diffusione di servizi come ChatGPT o Midjourney ha stupito ma anche spaventato, spingendo alla richiesta di fermare tutto prima che sia troppo tardi, quanto meno per avere tempo di fare nuove leggi ad hoc per il nuovo mondo delle IA.