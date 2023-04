Come l'università (americana) si prepara all'irruzione di ChatGPT

Il programma è disponibile da poco, ma l'argomento è già molto discusso. Il timore è che è l'IA metta in discussione il sistema di valutazione degli atenei. Ma alla fine il problema si pone meno di quanto si creda

Tutti hanno sentito parlare di ChatGPT, il nuovo programma di intelligenza artificiale. Si dice che possa scrivere testi altrettanto bene se non meglio degli umani. Gli ottimisti dicono che aprirà una nuova era di collaborazione fra uomini e computer che libererà gli uomini dai compiti intellettuali più noiosi e ripetitivi. I pessimisti temono che che renderà gli umani obsoleti e creerà disoccupazione di massa. Io non ho idee chiare sull’evoluzione della tecnologia nel medio-lungo periodo e credo sia impossibile averne. Mi limito a qualche riflessione sulla situazione attuale, sulla base della mia esperienza di professore di Storia economica alla New York University Abu Dhabi.