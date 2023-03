L'etica è un'arma impropria per cogliere in fallo ChatGPT

Quello che il filosofo del linguaggio ha aperto con il suo articolo sul New York Times è un match intellettuale tra l'uomo e la tecnologia: ma il risultato non conferma le sue aspettative

Il filosofo del linguaggio e della mente Noam Chomsky sul New York Times dell’8 marzo esamina la recentissima e strabiliante versione dell’intelligenza artificiale (IA) che circola sotto il nome di ChatGPT e di cui tanto si parla. Con la collaborazione di altri studiosi lo fa anche dialogando con l’IA. Per facilitare al lettore la comprensione della portata, anche socio-politica, dell’argomento riporto l’articolo nella forma di un match intellettuale tra Chomsky e ChatGPT. Chomsky inizia il match dichiarando l’inferiorità cognitiva anche della nuova versione ChatGPT dell’IA. Le intelligenze artificiali – sostiene – sono macchine statistiche: “Prendono enormi quantità di dati, cercano schemi in essi e diventano sempre più abili nel generare risultati statisticamente probabili, come un linguaggio e un pensiero apparentemente umani”.