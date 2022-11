La nuova abitudine di scusarsi per WeChat, in Cina

Gli utenti cinesi costretti a chiedere perdono per riavere l’app. Come funziona il social power

Il Great firewall di Pechino tiene sotto controllo l’intero web cinese (in Cina piattaforme come Google, Instagram, Facebook e Twitter sono bloccate) e quando trova qualcosa di non conforme alle linee guida del Partito, censura. L’applicazione più utilizzata è WeChat, un’app di messaggistica molto simile a WhatsApp ma che contiene una serie di “mini programmi” indispensabili alla vita cinese: WeChat è collegata alla propria carta di credito e per pagare basta scannerizzare il QR code alla cassa di un negozio. Su WeChat si può prenotare il biglietto di treni, aerei, alberghi, taxi e persino mostrare di essere negativi al Covid. Per questo motivo vedersi il proprio account di WeChat bloccato potrebbe essere mafan, problematico.