C'è spionaggio e spionaggio. A fare la differenza sono gli obiettivi

Un terabyte di dati, cioè mille gigabyte, che corrisponde soltanto al dieci per cento dell’intero database decrittato finora dall’azienda di cybersecurity che sta analizzando i file. In quella porzione sono registrate circa due milioni di persone. La storia del database trafugato dalla piccola startup patriottica chiamata Zhenhua, con sede a Shenzhen – la Silicon Valley cinese – ha diramazioni in tutto il mondo. I dati finora analizzati dal Foglio, quelli della parte italiana, sono solo un minuscolo tassello dell’azione globale d’intelligence portata avanti da una società privata cinese con dichiarati legami con il governo di Pechino e il Partito comunista cinese. Sono diecimila le persone monitorate in India, trentacinquemila in Australia, cinquantamila in America, quarantamila nel Regno Unito secondo quanto riportato ieri dai media internazionali coinvolti nell’inchiesta. In Europa l’attenzione della Zhenhua sembra essere molto minore: in Italia poco più di quattromilacinquecento persone, e ne risultano soltanto tremilacinquecento in Francia, poco più di un migliaio in Germania. E’ possibile quindi che il resto dei dati europei faccia parte del database non ancora decrittato. Oppure che la società cinese abbia concentrato l’attività di monitoraggio su target d’interesse specifici. Anche in Canada le persone monitorate sono poco meno di quattromila, secondo quanto riportato dal Globe and Mail, tra cui il primo ministro Justin Trudeau e sua figlia undicenne Ella-Grace. Nel Regno Unito, secondo il Telegraph, risultano monitorati il governo e la famiglia reale, con un’attenzione specifica per gli esponenti delle Forze armate. Anche il Washington Post ieri scriveva che nel database americano ci sono i nomi di ufficiali delle Forze armate, i loro curricula, ma anche la localizzazione di installazioni militari.

