Per aggirare la censura a Shanghai si protesta con gli Nft

In Cina la blockchain viene usata in chiave antigovernativa, per fare controinformazione: recuperando l'originaria natura anarcoide

Negli ultimi giorni di marzo, la città di Shanghai ha iniziato un lungo e severo lockdown per il contenimento del Covid-19, durante il quale 26 milioni di cittadini non hanno potuto lasciare casa per alcun motivo, venendo spesso trasferiti in centri adibiti all’isolamento e alla quarantena. Oltre alle ripercussioni che questa politica sta avendo nella catena di approvvigionamento, già messa in ginocchio da due anni di pandemia, le restrizioni hanno anche acceso un forte dissenso interno, con molti cinesi che hanno espresso opinioni critiche nei confronti del governo centrale. Questo tipo di denunce e polemiche nei confronti di Pechino sono normalmente censurate sul web cinese, dove opera un forte controllo dei contenuti e dei temi “trattabili”. In particolare, un video intitolato “Voci di Shanghai” è stato molto condiviso sui social media, dove è stato censurato perché mostrava scene di abusi, disorganizzazione e disperazione legate al lockdown nella città.