L'hardware Lombardia da rottamare

First reaction: “Bertolaso scarica il barile”. Second reaction: ormai dire “vergona” del posto in cui lavori è di moda. Però Guido Bertolaso, consulente per il piano vaccini in Lombardia, non è uno che scarica barili e soprattutto non è un apparatcik della regione. Se se la prende con l’ennesimo disastro della struttura, stavolta dell’agenzia Aria, Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti che gestisce le prenotazioni, non si può che desolatamente dargli ragione. Ieri ha dovuto scusarsi con i cittadini su Facebook, e non le ha mandate a dire: “La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro!”.

