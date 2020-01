E se Roma tornasse di moda?

Netflix e Amazon Prime Video, i due colossi mondiali dello streaming ma anche, specie il primo, della produzione di film e serie, dedicano le loro attenzioni a Roma. La prima, 148 miliardi di capitalizzazione e sede europea ad Amsterdam, ha annunciato che aprirà il proprio quartier generale italiano nella Capitale, in centro o in una zona ben collegata e di prestigio, per ospitare trenta o più addetti che si occuperanno di rappresentanza e rapporti istituzionali ma anche di produzione. Quanto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.