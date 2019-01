La bolla di Facebook non scoppia

Di recente alcuni giornalisti americani (su BuzzFeed e su TechRepublic) si sono divertiti a elencare uno a uno tutti gli scandali che hanno coinvolto Facebook nel 2018. Sono di solito tre-quattro al mese, con punte di maggiore frequenza, per cui possiamo dire che in media nel 2018 c’è stato uno scandalo alla settimana che ha riguardato Facebook. Questioni anche piuttosto gravi, come grosse violazioni della privacy degli utenti, falle gravi della sicurezza che hanno portato alla pubblicazione di dati riservati,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.