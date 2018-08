Roma. Lisa Brennan-Jobs è lo strumento che i biografi hanno usato per misurare l’umanità di Steve Jobs. Prima figlia naturale del fondatore di Apple, nata nel 1978, per anni Lisa fu disconosciuta e ignorata dal suo famosissimo padre. Sua madre, Chrisann Brennan, combatté una battaglia lunga e straziante per far riconoscere la bambina, che Jobs rifiutò di accettare come sua anche dopo che il test del dna aveva confermato la sua paternità. Ci vollero anni prima che Jobs riconoscesse e,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.