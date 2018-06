New York. Li devo usare per lavoro. Non scrivo mai niente. Mi servono per informarmi. Mi segue giusto qualche amico. L’account è privato. E’ solo per far vedere ai nonni le foto dei nipoti. La lista minima delle scuse che ogni utente sospettoso verso i social ripete a se stesso per non abbandonare i suoi molteplici account non passa il test di Jaron Lanier, che nel suo ultimo libro dimostra di non aver perso l’abitudine di toccarla piano: “Se non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.