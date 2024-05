Romario non ha ancora finito di giocare

Il “primeiro treino” è un’emozione anche a 58 anni. “Que momento”, c’è scritto tutto in maiuscolo nella didascalia di un video in cui Romario de Souza Faria, che noi chiamiamo solo Romario – uno dei più forti giocatori di sempre, il quarto miglior marcatore della storia – è seduto sulla panca di uno spogliatoio, si tira su i calzettoni e si allaccia gli scarpini prima di entrare in campo, con i capelli bianchi, il voto un po’ scavato e il fisico ancora asciutto. Il primeiro treino, il primo allenamento, non è proprio il primo della carriera di chi ha giocato quasi 900 partite, ha vinto un Mondiale (di cui è stato eletto anche miglior giocatore) e due volte la Coppa America con il Brasile. È, però, quello che segna il suo ritorno in campo, la decisione di rimettersi in gioco. Sì, a 58 anni Romario torna a giocare. Sì, con il consenso del presidente, non fosse altro che il presidente dell’America RJ, squadra di Rio de Janeiro che gioca nella seconda divisione carioca, è lui stesso. Quello che si scopre sui social poi diventa vita vera, i post si fanno sudore, talento, eccitazione: Romario si allena e ha ancora il controllo di palla di un tempo, scalda il piede tirando in porta, allunga i muscoli, corre con gli altri, che sono tutti ragazzi molto più giovani di lui. Potrebbero, documenti alla mano, essere tutti suoi figli e infatti uno lo è davvero: Romario de Souza Faria Filho, detto – ovviamente – Romarinho, esterno d’attacco, carriera di secondo piano, trentenne nato (nel 1993) a Barcellona perché erano gli anni in cui l’estro del padre era la gioia della gente catalana.

