Ve l'immaginate la Champions con due italiane nei quarti?

Martin Luther King aveva un sogno, io ho avuto un incubo: da qualche giorno vi toccacciate per la bellezza delle partite dei quarti di finale di Champions League riempiendovi la bocca di “spettacolo”, “questo è calcio”, “roba di un altro pianeta”, e va bene. Il mio incubo è stato immaginare una o due squadre italiane a questi quarti di Champions, con il pullman in difesa, pochi, ma sentiti gol e tanta noia. Io non lo so se come dice qualcuno questo giocare all’arrembaggio sia figlio del terrore da Super League e dalle analisi sociologiche sugli adolescenti che guardano solo gli highlights delle partite, so però che ricorda molte partite di Premier League, il campionato più bello del mondo in cui Massimiliano Allegri farebbe la fine di Acerbi a un raduno di Black Lives Matter: va bene la tattica, ma innanzitutto giochiamo a calcio. Cosa che non hanno fatto quelli del Fenerbahçe qualche giorno fa, scegliendo prima di schierare la formazione Under 19 nella finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray e poi abbandonando il campo dopo il gol di Icardi al secondo minuto di gioco. Ecco, dato che l’Italia organizzerà l’Europeo del 2032 proprio con la Turchia, perché non prendere esempio e far durare anche molte partite di Serie A due minuti, liberando i tifosi dallo strazio? Tanto basta chiedere all’intelligenza artificiale chi vincerà il campionato e il gioco è fatto.

