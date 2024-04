Antropova vince il primo duello con Egonu, aspettando l'azzurro

È la regina di Champions League. Ne ha giocate 4, ne ha vinte 3 (a Novara, Conegliano e Istanbul) e in tutte e tre è stata la miglior giocatrice. Di più, Paola Egonu giocherà il 5 maggio con Milano la sua quinta finale e il bello è che ci è arrivata con quattro squadre diverse. Fenomenale. Quello che non farà quest’anno però, è disputare la finale scudetto. Nel campionato italiano è la prima volta (le era successo lo scorso anno in Turchia). Il suo Vero Volley ha perso due partite su due in semifinale contro Scandicci (entrambe 3-0) ed è clamorosamente fuori dalla corsa tricolore. Clamorosamente lo è perché nei due anni precedenti Milano era arrivata in finale senza avere Paola Egonu. Ha perso Milano ma, sotto gli occhi di Julio Velasco neo ct della Nazionale femminile, ha perso anche lei il confronto con la sua rivale azzurra Ekaterina Antropova, che con due prove impeccabili ha trascinato invece la Savino De Bene Scandicci alla prima finale scudetto della sua storia. Un successo ampiamente meritato quello della squadra toscana guidata da Massimo Barbolini (voluto come suo vice da Velasco) che in due scontri non ha lasciato a Orro, Sylla ed Egonu nemmeno un set. Ed è inevitabile che il tema passi dal club alla Nazionale. Se il Vero Volley Milano ha metà della squadra azzurra (il prossimo anno si aggiungeranno anche Pietrini e Danesi per completare la fusione) a Scandicci basta schierare Antropova per far partire il duello che Julio Velasco dovrà gestire tra poche settimane per centrare prima la qualificazione ai Giochi olimpici di Parigi e poi, magari, la prima storica medaglia della pallavolo femminile azzurra. Duello, chiariamolo, tutto a favore dell’Italia visto che avercene di giocatrici come Egonu e Antropova dalla stessa parte.

