L'esempio dell'Atalanta

Nella squadra c’è il dna di una città: ha ribaltato il pronostico come raramente capita alle nostre squadre in Europa, dimostrando che credendoci e lavorando si possono costruire anche dei piccoli grandi miracoli

La bellezza non ha limiti. Nella settimana in cui il calcio è rimasto a bocca aperta davanti a Real Madrid-Manchester City, mancava ancora il sapore della favola. Troppo facile dare spettacolo con i club più ricchi e gli allenatori migliori. Che poi non è neppure così semplice ci viene da dire indirizzando lo sguardo all’Eurolega del basket dove vediamo l’Olimpia di Ettore Messina ancora fuori dalle Final 8 che quest’anno si erano pure allargate a 10. Per dire che si può sportivamente fallire una stagione anche se si è tra i più ricchi come spesso si ricordano anche al Paris Saint-Germain.