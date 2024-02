Gasperini vuole dire fiducia. Ecco come all'Atalanta riesce a trasformare giocatori come De Ketelaere

Dei 19 allenatori seduti su una panchina di Serie A nel weekend del 20 agosto 2016 insieme a Gian Piero Gasperini, ce ne è soltanto uno che oggi si trova alla guida della stessa squadra: è Massimiliano Allegri, che però ha vissuto uno stop and go fondamentale per ridare impulso alla sua avventura bianconera. Se non bastasse il dato, soltanto cinque di loro sono ancora impegnati in A: Nicola, Juric, Inzaghi, Sarri, Di Francesco. Mentre continua a scorrere acqua sotto i ponti, Gasperini è sempre lì: il soprannome che gli era stato appiccicato addosso ai tempi di Genova, Gasperson, chiaro riferimento alla longevità di Alex Ferguson, si sta rivelando perfettamente compiuto nella sua incarnazione atalantina. Una storia che ha rischiato di finire prestissimo, in un pomeriggio di ottobre di quello stesso 2016, l’azzardo improvviso che aveva il sapore della fine e invece si è rivelato lo slancio per una storia d’amore che ancora dura: una sfida contro il Napoli affrontata gettando nella mischia i giovani, che all’epoca rispondevano ai nomi di Caldara, Conti e Gagliardini. Rischiava l’esonero, vinse 1-0, gol di Petagna, e dei 14 giocatori scesi in campo quel giorno, soltanto uno è ancora parte integrante dell’organico nerazzurro, Rafael Toloi, un altro che è diventato più atalantino di chi è nato e cresciuto a Bergamo.

