Guglielmo Vicario e il gran valore della gavetta

È stato a lungo il numero due. Se non tre o quattro. Abituato a tenersi pronto, mentre in partita gli preferivano spesso un altro portiere. Oggi invece Guglielmo Vicario para più di tutti. E bene come pochi altri. Così il debutto in Nazionale – con tanto di clean sheet, nel 2-0 sull’Ecuador – è apparso perfino in discesa, talmente era nell’aria anche se tardivo a concretizzarsi. Come se quella porta l’avesse difesa da sempre.

