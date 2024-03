L'Italia ha trovato Retegui, il centravanti che cercava

L’Italia ha ritrovato il suo centrattacco. “Mi chiamo Mateo Retegui e si legge Reteghi, tutto qui”. Perché sia subito chiara una cosa: non gli piace nessuno dei soprannomi che gli hanno dato. La gente di Victoria, i tifosi del Tigre, la squadra che lo ha lanciato, lo chiamavano chapita figlio del chapa, ma anche tàbana, dunque dischetto figlio del disco, ma anche moscone. Come si può dargli torto se non li gradisce. Retegui ha 24 anni, è un attaccante, gioca nel Genoa allenato da Alberto Gilardino, è nato in Argentina, ma è italiano per scelta. Opzione gradita al vecchio commissario tecnico Roberto Mancini che era a caccia di talenti, scelta abbracciata anche dal commissario Luciano Spalletti, che è in cerca di conferme per un Europeo da difendere. La narrazione dei numeri dice che è implacabile: 4 centri in 5 gare, nella partita d’esordio, in quella dopo, doppietta al Venezuela giovedì, appena rientrato nel giro. Gli dai una palla in area e fa centro, a prescindere. Gol spettacolari, ispirato dal sole o dalla luna, faccia e occhi al cielo, come con la rovesciata che ha aperto la vittoria del Genoa sull’Udinese, il successo dei 33 punti, segnale di gran salute se a conquistarli in 26 partita è una squadra neopromossa. Poi sono arrivate due sconfitte, con Inter e Monza. L’attaccante della Nazionale è rimasto a secco, ma ha lottato come uno squalo, da costa a costa. È anche per questo Retegui è il compagno che tutti vorrebbero in squadra. Quasi tutti, magari Albert Gudmundsson non la pensa proprio così. A Salerno e poi al Ferraris contro il Monza, il nostro italiano d’Argentina voleva scippare il rigore all’islandese designato. Due uomini, due palloni in mano, un dischetto. Alla fine a metter pace è arrivato Messias, ha il nome giusto per certe cose. Ed è finita con un sorriso e un gol di Albert. Giovedì Retegui ne ha fatti due per l’Italia, Gudmundsson tre per l’Islanda, 1-4 a Israele, semifinale playoff per Euro 2024. “Averne di problemi così”, ha sospirato Gilardino.



