Quella notte nella quale Gafford ha fatto tremare Chamberlain

Il lungo di Dallas era a quota 33 canestri di fila senza errori: gliene sarebbero bastati altri due per impattare l’inarrivabile Wilt. Ha sbagliato, ci riproverà: la perfezione non è di chi spara dall’arco, ma di chi con pazienza appoggia al tabellone

Daniel Gafford e Wilt Chamberlain. Fino a qualche giorno fa il solo accostamento era un’eresia: l’onesto centro dei Dallas Mavericks, uno fra tanti, vicino alla leggenda Nba più fuori scala di tutti i tempi. Chamberlain ha infatti frantumato talmente tanti record individuali (68) da aver costretto gli addetti ai lavori a inventare una sottocategoria: quella dei suoi 10 traguardi più inarrivabili. Come i 35 canestri consecutivi senza errori, realizzati a cavallo di più partite. Un numero ritenuto tabù dalla fisica della pallacanestro. Ebbene. Il 25enne Gafford ha dimostrato il contrario. Il 6 marzo ha segnato 7 tiri su 7 contro Indiana. Poi un 5/5 su Miami, altro 7/7 a Detroit e 9/9 a Chicago. L’apoteosi con Golden State: all’ennesimo 5/5, Gafford aggiunge 7 stoppate. E fa 33 di fila. Per rendere l’idea: gli annali avevano perso le tracce di chi fosse il secondo dopo Wilt, tanta era la distanza. Questa notte invece, il 21 dei Mavs ha giocato per la storia. Con la benedizione dei tifosi: “L’uomo che non può sbagliare”.